Samy Mahour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samy Mahour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samy Mahour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samy Mahour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samy Mahour 10 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samy Mahour Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samy Mahour, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Samy Mahour'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samy Mahour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samy Mahour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında KAA Gent U21
31 Ağustos 2022 yılında Paris FC B
Samy Mahour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samy Mahour şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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