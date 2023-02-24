Samy Piller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samy Piller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samy Piller kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samy Piller ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samy Piller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samy Piller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samy Piller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samy Piller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samy Piller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samy Piller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samy Piller 10 Mart 2002 tarihinde Chambéry şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samy Piller Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samy Piller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Samy Piller'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samy Piller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samy Piller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Samy Piller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samy Piller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2022 yılında Sportist Svoge

Samy Piller kimdir

Samy Piller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samy Piller şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Samy Piller nereli

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