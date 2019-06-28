Sanal cinsel ilişki yaşarken hayatını kaybetti

İngiltere'de genç bir kadının ölüm şekli herkesi şoke etti.

İngiltere'de 21 yaşındaki Hope Barden, cinsel fantezi sırasında kendini boğarak öldürdü.

İNTERNET ÜZERİNDEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Öğrenme güçlüğü olan insanlara yardım eden 21 yaşındaki Hope Barden, 45 yaşındaki sapkın Jerome Dangar ile internet üzerinden cinsel ilişkiye giriyordu.

15 Mart 2018'de yaşanan olayda Dangar evinde webcam'in önünde duran Barden'dan kendisini boğmasını istedi, bunun için de genç kadına para ödedi.

Yetkililer, Dangar'ın Barden'ın tehlikede olduğunu fark etmesine karşın acil servis ekiplerine haber vermediğini ifade etti.

HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Polis, üç ay süren ilişkilerinde Dangar'ın Barden'dan tehlikeli cinsel davranışlar sergilemeye teşvik ettiğini açıkladı.

Ancak Jerome Dangar hakkında başlatılan soruşturma, Dangar'ın hapishanedeki hücresinde ölü bulunmasıyla düştü.