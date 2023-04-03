Sanan Yusibov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanan Yusibov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sanan Yusibov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sanan Yusibov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.