Sanan Yusibov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanan Yusibov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sanan Yusibov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sanan Yusibov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sanan Yusibov 23 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Юсибов Санан Хайямович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sanan Yusibov Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sanan Yusibov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sanan Yusibov'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Sanan Yusibov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sanan Yusibov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Zorkiy U19
22 Şubat 2023 yılında Khimki 2
Sanan Yusibov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sanan Yusibov şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.
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