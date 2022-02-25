Sanat camiasının acı günü! Ünlü sanatçı Ayten Erman hayatını kaybetti!

Türk sinemasında önemli işlere imza atmış ve geçmiş yıllardan beri birçok dizi ve film ile sevenlerinin karşısına çıkmış usta oyuncu Ayten Ertan, bir süredir koronavirüs hastalığının pençesindeydi.

86 yaşındaki Ertan, yaşının da vermiş olduğu etkiyle hastalığı ağır geçiriyordu. Türk sinemasının duayen ismi, hastalığı atlatamadı ve 86 yaşında hayatını kaybederek sanat camiasını üzüntüye boğdu.

AYŞEN GRUDA'NIN ABLASIYDI

Ayten Ertan, Türk sinemasının bir diğer usta oyuncusu olan Ayşen Gruda'nın ablası olması sebebiyle de tanınıyordu. Ayşen Gruda da 23 Ocak 2019 tarihinde hayatını kaybederek tüm Türkiye tarafından hüzünle defnedilmişti. Ayten Ertan, kardeşinden 3 yıl sonra yaşamını yitirdi.

AYTEN ERTAN KİMDİR?

86 yaşında hayata gözlerini yuman Ayten Erman, 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de Erman Ailesi'nin ilk kızı olarak Osmanlı zamanında karargah olarak kullanılan bir köşkte doğmuştur. Oyuncu Ayşen Gruda ve oyuncu Ayben Erman'ın ablasıdır. Babası kara tren makinistiydi.

Ayten Erman Kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayten Erman neden öldü? İşte biyografisi