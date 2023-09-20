Sanatçı Nilüfer'in covid-19 testi pozitif çıktı! 'Neye niyet, neye kısmet'

Sanatçı Nilüfer covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Konserlerinin iptal edildiğini hayranlarını duyurmayı ihmal etmeyen ünlü sanatçı, konserlerin farklı bir güne planladıklarını bilgisini sevenlerine açıkladı.

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Sanatçı Nilüfer'in covid-19 testi pozitif çıktı! 'Neye niyet, neye kısmet'

Sanatçı Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yüksek ateş ve beraberindeki semptomlar nedeniyle hastaneye başvuran sanatçı, koronavirüse yakalandığını öğrendiğini belirtti.

Tedavisine hastanede devam edildiğini ifade eden Nilüfer, en kısa sürede iyileşmeyi temenni etti. Sanatçı, geçirdiği koronavirüs nedeniyle iptal olan konserlerini ileri bir tarihe planladığının bilgisini vermeyi de ihmal etmedi.

Nilüfer, hastane odasında çekildiği fotoğrafının üzerine, "Neye niyet, neye kısmet. Hayaller Kuruçeşme konser. Gerçekler hastane odası. Hayat" yazdığı paylaşımıyla da sevenlerini üzdü.

KAYNAK: İHA

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