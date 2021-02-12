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  3. Sanayi Üretim endeksi aylık bazda yüzde 1,3 yükseldi!

Sanayi Üretim endeksi aylık bazda yüzde 1,3 yükseldi!

Son dakika haberi... Sanayi üretim endeksi, Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi.

Sanayi Üretim endeksi aylık bazda yüzde 1,3 yükseldi!

Son dakika haberi... Sanayi üretim endeksi, Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi.
 
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,0, imalat sanayi sektörü endeksi %9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.

Sanayi Üretim endeksi yüzde 1,3 yükseldi!

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,1 arttı.

Sanayi Üretim endeksi yüzde 1,3 yükseldi!

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %4,8 arttı.

Sanayi Üretim endeksi yüzde 1,3 yükseldi!
 
                                                                                                                                                                       

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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