Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ümit Özdağ birbirine girdi! Argo kelimeler havada uçuştu!

Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada her biri çarpıcı olan ifadeleriyle başını derde soktu. İlk olarak gençlere çağrı yaparak anne ve babalarını seçim günü eve kilitlemeleri gerektiğini söyleyen Özdağ, son olarak da "Mustafa Varank 'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" ifadelerine yer verdi. Özdağ'a muhatabı Bakan Varank'tan yanıt gecikmezken, ikili sosyal medyada tartışmaya tutuştu.

"AHLAKSIZ PROVOKATÖR"

Ümit Özdağ'ın sözlerini alıntılayan Mustafa Varank, "Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Varank'ın yanıtına Zafer Partisi liderinden ise "Terbiyeli konuş. Sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen." şeklinde yanıt geldi.

"LAFI GEVELEMEYİ BIRAK"

Özdağ'ın yanıtını jet hızında yanıtlayan Varank son olarak "Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan! Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır!" ifadelerine yer vererek, Zafer Partisi liderinden ispat istedi.