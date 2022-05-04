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  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu'nu eleştirdi! "Öğrenci biletine bile zam yapan..."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu'nu eleştirdi! "Öğrenci biletine bile zam yapan..."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nu 'İBB Başkanı neden Rize'de miting yapar?' diyerek eleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu'nu eleştirdi! "Öğrenci biletine bile zam yapan..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu bugün ise Trabzon'u ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından, Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

İşte o paylaşımı;

"İstanbul'un belediye başkanı;

NEDEN Rize'de miting yapar?

NEDEN partisinin logo ve otobüsünü kullanmaz?

Zarar ettiği iddiasıyla öğrenci biletine bile zam yapan İETT'nin otobüsünü kendisi için tâ Rizeye NEDEN yollar? diye soramayanlar

Belediye hakkında neden yazdığımı soruyor..."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu'nu eleştirdi! Öğrenci biletine bile zam yapan...

Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Rize'de miting düzenlemişti. İmamoğlu bugün de Trabzon'da temaslarda bulunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu'nu eleştirdi! Öğrenci biletine bile zam yapan...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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