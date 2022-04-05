Sancaktepe'de bir kuryenin acı ölümü! Çöp kamyonu sonu oldu!

Aman dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış, çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 5 Nisan 2022 Salı hava durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarı İstanbul'da bir ailenin evinde açtı! O anlar iç ısıttı!