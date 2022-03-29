Sancaktepe'de çöp konteynerinden yeni doğan bebek cesedi çıktı!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir çöp konteynerinden yeni doğan bir bebek cesedi çıktı. Sabah saatlerinde çöp atmak için konteynere yaklaşan bir vatandaş çöplerin arasında yeni doğmuş bir bebek cesedi fark etti.

Çöplerin arasında ve kanlar içinde gördüğü yeni doğan bebek cesedini gören vatandaş hemen polislere ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler geniş çaplı inceleme başlattı. Erkek bir bebek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınıp polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

"Ben görseydim müdahale ederdim"

Mahalle sakini olan Murat Özcan konuyla ilgili konuştu, "Sabaha karşı bir kadın bırakmış çöp kutusunun içerisine. Yeni doğmuş bir çocuktu. Çöpün içerisinde doğum yaptığı parçalar duruyor. Polisler geldi, cenaze aracı aldı bebeği. Olay yeri inceleme ekipleri poşete koydu, biz yaklaşamadık. Bunlar nasıl insanlar kendi canlarını atmışlar. Ben görseydim müdahale ederdim."