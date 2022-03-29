Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde taraftarı sevindiren hamle! 1 liradan bilet satışı başladı!Evlilik Hakkında Her Şey Hande kimdir? Naz Elmas kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?Yasak Elma yaprak dökmeye devam ediyor! Yasak Elma’nın Kumru’su diziye veda ediyor! Yeni dizisi belli olduSon dakika: 29 Mart 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuAnıl Altan'ın en acı günü! Cenaze işlemlerini sosyal medya hesabından duyurdu, takipçileri kahroldu!Gelinim Mutfakta 29 Mart 2022 Salı puan durumu | 29 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Zerrin Özer'den Bergen ve Dilberay filmlerine ağır gönderme! 'Faydalanmak' olarak yorumladı "Öldükten sonra..."PlayStation Plus Nisan 2022 oyunları neler? PlayStation Plus bu ay hangi oyunları ücretsiz verecek?Ramazan ayında ilk sahur, ilk oruç ne zaman, saat kaçta 2022? Diyanet oruca ne zaman kalkılacak? İşte il il imsakiye ve iftar saatleriMurat Övüç topuklu ayakkabı giydi yer yerinden oynadı! Bu kadarı da fazla dedirtti
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sancaktepe'de çöp konteynerinden yeni doğan bebek cesedi çıktı!

Sancaktepe'de çöp konteynerinden yeni doğan bebek cesedi çıktı!

İstanbul Sancaktepe'de bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.

Sancaktepe'de çöp konteynerinden yeni doğan bebek cesedi çıktı!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir çöp konteynerinden yeni doğan bir bebek cesedi çıktı. Sabah saatlerinde çöp atmak için konteynere yaklaşan bir vatandaş çöplerin arasında yeni doğmuş bir bebek cesedi fark etti.

Çöplerin arasında ve kanlar içinde gördüğü yeni doğan bebek cesedini gören vatandaş hemen polislere ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Sancaktepe'de çöp konteynerinden yeni doğan bebek cesedi çıktı!

Olay yerine gelen ekipler geniş çaplı inceleme başlattı. Erkek bir bebek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınıp polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Sancaktepe'de çöp konteynerinden yeni doğan bebek cesedi çıktı!

"Ben görseydim müdahale ederdim" 

Mahalle sakini olan Murat Özcan konuyla ilgili konuştu, "Sabaha karşı bir kadın bırakmış çöp kutusunun içerisine. Yeni doğmuş bir çocuktu. Çöpün içerisinde doğum yaptığı parçalar duruyor. Polisler geldi, cenaze aracı aldı bebeği. Olay yeri inceleme ekipleri poşete koydu, biz yaklaşamadık. Bunlar nasıl insanlar kendi canlarını atmışlar. Ben görseydim müdahale ederdim." 

Sancaktepe'de çöp konteynerinden yeni doğan bebek cesedi çıktı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT