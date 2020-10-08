Sancaktepe’de öğrencilere tablet sürprizi

Sancaktepe Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için tablet dağıttı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Okullarda belirlenen, uzaktan eğitime bağlanamayan öğrencilerimizi öğretmenlerimiz tespit ettiler ve onların yapmış oldukları bu tespitlere dayanarak bizler onlardan listeleri aldık. İlçemizdeki hayırsever iş adamlarımızdan almış olduğumuz tabletleri öğrencilerimize dağıtıyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde ilçede yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için ihtiyaç sahibi çocuklara tablet dağıttı.Tablet dağıtımına Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş katıldı.

"Öğrencilerimiz için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız" diyen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün burada tablet kampanyamızın ilk adımını atmış olduk. Bugün itibariyle kıymetli öğrencilerimize, güzel yavrularımıza tabletlerini teslim ediyoruz. İlçemizde milli eğitimimizle, kaymakamlığımız ile bir protokol imzaladık. Okullarda belirlenen, uzaktan eğitime bağlanamayan öğrencilerimizi öğretmenlerimiz tespit ettiler ve onların yapmış oldukları bu tespitlere dayanarak bizler onlardan listeleri aldık. İlçemizdeki hayırsever iş adamlarımızdan almış olduğumuz tabletleri öğrencilerimize dağıtıyoruz" dedi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

İlçe Milli Eğitim tarafından altı bine yakın talep geldiğini söyleyen Başkan Döğücü, "Tabletleri öncelikle ihtiyacı fazla olanlardan başlayarak dağıtıyoruz. Bununla birlikte bir de Bilgi Evlerimiz var. Bilgi Evlerimizde de EBA destek noktalarına destek olalım diye bilgisayar odalarımızı açtık. Öğrencilerimize oradan da EBA'ya bağlanmaları ve uzaktan eğitimden istifade etmeleri için sistemimizi kurduk. EBA destek noktalarına biz de destek vereceğiz. Bir taraftan da ilçemizde eğitimin önemini biliyoruz yavrularımızın geleceğe çok iyi hazırlanmaları için bu pandemi sürecini böyle kazasız belasız atlatmaları için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıp desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.