Sanchez Ming kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanchez Ming Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sanchez Ming adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sanchez Ming Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sanchez Ming 26 Mart 1990 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sanchez Ming Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sanchez Ming, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Sanchez Ming'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sanchez Ming Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sanchez Ming futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2009 yılında Wellington Utd.
1 Temmuz 2010 yılında Bishop's St.
1 Temmuz 2012 yılında Bromley
1 Ağustos 2013 yılında Staines Town FC
1 Temmuz 2016 yılında Dulwich Hamlet
22 Mart 2019 yılında Welling Utd.
20 Aralık 2019 yılında Dartford
10 Eylül 2020 yılında Dulwich Hamlet
Sanchez Ming Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sanchez Ming şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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