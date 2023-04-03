Sander Evjen Brostrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Evjen Brostrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Evjen Brostrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sander Evjen Brostrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sander Evjen Brostrom 21 Mayıs 2006 tarihinde Orkdal şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sander Evjen-Brostrøm şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sander Evjen Brostrom Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sander Evjen Brostrom'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Sander Evjen Brostrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sander Evjen Brostrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Rosenborg II
21 Temmuz 2022 yılında Midtjylland U19
Sander Evjen Brostrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sander Evjen Brostrom şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Orkla FK (-2020), Rosenborg (2021-)
Sander Evjen Brostrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Norveç U16 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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