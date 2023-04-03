Sander Sjokvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Sjokvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Sjokvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Sjokvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Sjokvist 9 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sander Hansen Sjøkvist şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Sjokvist Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Sander Sjokvist, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 18 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Sander Sjokvist'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sander Sjokvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Sjokvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sander Sjokvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Sjokvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında IK Start II

18 Mart 2019 yılında IK Start

Sander Sjokvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Sjokvist şuan IK Start takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Vigør (-2012), IK Start (2012-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.