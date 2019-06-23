Sandık görevlilerinden "sandık yemini"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenileme seçiminde görev alan sandık başkanları ile memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde okullara geldi.

HAZIRLIKLARIN ARDINDAN SANDIK YEMİNİ ETTİLER

Oy kullanma işlemi için son hazırlıklarını yapan görevliler zarflar ve pusulalar tek tek sayılıp mühürlerini kontrol etti. Görevliler hazırlıkların ardından sandık yemini etti.

Sandık görevlilerin yemini ise şöyle:

“Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.