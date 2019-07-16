Sandra Kubicka Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SANDRA KUBİCKA KİMDİR?

Doğum tarihi : 22.Ocak.1995

Sandra Kubicka kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Model

Sandra Kubicka doğum yeri : Lodz, Polonya

SANDRA KUBİCKA BİYOGRAFİSİ

Sandra Kubicka, Victoria-s Secret modeli.

Sandra Kubicka, 22 Ocak 1995 tarihinde Polonya, Lodz’da doğmuştur. Tam adı Sandra Angelika Kubicka’dır. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde taşındı ve 2011 yılından beridir de Florida'da Miami'de yaşamaktadır.

Sandra Kubicka, Victoria-s Secret modeli oldu. Ayrıca Venca, Bon Prix ile çalıştı ve ünlü dergilerde fotoğrafları yayınlandı. İç çamaşırı ve mayo çekimleri için aranan modeller arasındadır.

174 cm boyunda ve 81-61-86 ölçülerinde bir modeldir.