Sandzhar Kuvvatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandzhar Kuvvatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandzhar Kuvvatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandzhar Kuvvatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandzhar Kuvvatov 8 Ocak 1990 tarihinde Mugʻlon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Санджар Кувватов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandzhar Kuvvatov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sandzhar Kuvvatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 25 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sandzhar Kuvvatov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sandzhar Kuvvatov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/sanjar_kuvvatov?igshid=uhqxpxyfx2qg

Haberin Devamı

Sandzhar Kuvvatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandzhar Kuvvatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Sandzhar Kuvvatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandzhar Kuvvatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Mash'al

1 Ocak 2016 yılında Nasaf Qarshi

25 Ocak 2019 yılında Pakhtakor

Sandzhar Kuvvatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandzhar Kuvvatov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Sandzhar Kuvvatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 12 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.