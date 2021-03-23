Sanem Çelik Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılıyor!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Pelin Akil, Engin Benli gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizide bir veda yaşanacağı konuşuluyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6 sezondur izleyenler tarafından heyecanla takip ediliyor. Dizinin Ceylan'ı yeni bölümde yer almayacak.

NEDEN AYRILDIĞI BELLİ DEĞİL

Sanem Çelik, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosundan ayrılıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre daha önce de diziden ayrılan ve geri gönen Çelik EDHO’ya veda ediyor. Ancak, ayrılığın sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.