Sang Ho Na kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Ho Na Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Ho Na adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Ho Na Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Ho Na 12 Ağustos 1996 tarihinde Damyang, Jeonnam şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 나상호 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Ho Na Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Sang Ho Na, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sang Ho Na'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sang Ho Na Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/na_sangho17/

Sang Ho Na Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Ho Na isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sang Ho Na Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Ho Na futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Gwangju FC U18

1 Ocak 2015 yılında Dankook Univ

1 Ocak 2017 yılında Gwangju FC

14 Ocak 2019 yılında FC Tokyo

25 Haziran 2020 yılında Seongnam FC

31 Aralık 2020 yılında FC Tokyo

9 Ocak 2021 yılında FC Seoul

Sang Ho Na Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Ho Na şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sang Ho Na Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Neungju Elementary School (능주초등학교, 2006-2008),Jeonnam Gwangyang Middle School (전남광양중학교, 2009-2011),Gwangju FC U18 (금호고등학교, 2012-2014),Dankook University (단국대학교, 2015-2016)

Güney Kore takımında 17 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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