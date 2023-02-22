Sani Abbani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sani Abbani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sani Abbani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sani Abbani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sani Abbani 30 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Sani Mohammed Abbani şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sani Abbani Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sani Abbani'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sani Abbani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sani Abbani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sani Abbani şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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