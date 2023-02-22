Sani Faisal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sani Faisal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sani Faisal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sani Faisal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sani Faisal 15 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sani Faisal Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCG SPORTING MANAGEMENT yapmaktadır. Sani Faisal, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sani Faisal'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sani Faisal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sani Faisal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Katsina Utd.
1 Eylül 2022 yılında Kwara United
Sani Faisal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sani Faisal şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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