Sani Sanusi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sani Sanusi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sani Sanusi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sani Sanusi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sani Sanusi 12 Aralık 1992 tarihinde Gombe şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sani Sanusi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Sani Sanusi'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sani Sanusi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sani Sanusi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2012 yılında Gombe United
1 Ocak 2013 yılında Enugu Rangers
1 Ocak 2014 yılında Gombe United
Sani Sanusi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sani Sanusi şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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