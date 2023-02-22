Sani Shehu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sani Shehu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sani Shehu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sani Shehu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sani Shehu 1 Mart 1997 tarihinde Sokoto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sani Shehu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sani Shehu'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sani Shehu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sani Shehu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Eylül 2022 yılında Enugu Rangers
Sani Shehu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sani Shehu şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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