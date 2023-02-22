Sani Suleiman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sani Suleiman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sani Suleiman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sani Suleiman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sani Suleiman {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sani Suleiman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sani Suleiman'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sani Suleiman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sani Suleiman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sani Suleiman şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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