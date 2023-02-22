Sani Suleiman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sani Suleiman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sani Suleiman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sani Suleiman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.