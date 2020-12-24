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  3. Saniye saniye kameraya yansıdı! Sinir krizi geçiren kız balkondan atlamak istedi

Saniye saniye kameraya yansıdı! Sinir krizi geçiren kız balkondan atlamak istedi

Bursa’da sinir krizi geçiren genç kız, kendisini balkondan atmaya çalışırken babası tarafından son anda kurtarıldı.

Bursa'nın Merkez Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde babası ile tartışma yaşadıktan sonra sinir krizi geçiren genç kız, kendini balkondan atmak istedi. Genç kız, kendini balkondan dışarı sarkıtarak intihara kalkıştı.

Durumu fark eden babası genç kızı kolundan tutarak engelledi. Olay sırada sokakta bulunan vatandaşlar genç kızın düşmesi ihtimaline karşı kendilerini siper etti.

Yaşanan panik dolu anlar kameralara anbean yansıdı.

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