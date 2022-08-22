Sanki kış geldi! Sağanak yağış Bursa'yı etkisi altına aldı, yollar göle döndü! Yağmur altında banyo yapan vatandaş gülümsetti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından Bursa'da sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle Bursalılar zorlu anlar yaşadı. Özellikle yağmura hazırlıksız olan Bursalılar, yağmurdan kurtulmak için yoğun çaba sarf etti.

YAĞMURUN DİNMESİ BEKLEDİLER

Islanan vatandaşların sırılsıklam olduğu görülürken metro ve otobüs duraklarında yağmurun şiddetinin azalmasını beklediği görüldü.





Osmangazi ilçesinde Namık Kemal Mahallesi'nde tıkanan rögar kapakları sebebiyle sokak göle döndü.

YAĞMUR ALTINDA BANYO YAPTI

Bir vatandaşın yağmur yağarken olukların altında, yağmur suyuyla adeta banyo yaptı. Öte yandan şiddetli yağış Keles ilçesinde doluya dönüştü.

YAĞIŞLAR 5 GÜN SÜRECEK

Sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.