Şanlıurfa Haliliye Belediyesi den gençlere muhteşem sınav hazırlığı hizmeti

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Canpolat'ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

YAYINLAMA
Google News
Şanlıurfa Haliliye Belediyesi den gençlere muhteşem sınav hazırlığı hizmeti

Şanlıurfa (İHA) Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kütüphaneler ile sessiz ve nezih bir ortamda sınava hazırlandıklarını ifade eden gençler, hayallerine giden bu yolda desteklerinden ötürü Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Canpolat'ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

1-002.jpg

Üniversiteye hazırlanan gençler çok memnun

Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerindeki meslek için ter döken gençlerin adresi olan belediye bünyesindeki kütüphaneler ve gençlik merkezi, gençleri meslek sahibi yapıyor. Gençler, Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki kütüphane ve çalışma ortamlarıyla sessiz ve nezih bir ortamda üniversiteye hazırlanıyor. Alanında uzman hocalar eşliğinde hem ders anlatımlarını dinleyen hem de soru çözümleriyle eksik konularını tamamlayan öğrenciler, geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor. Bu kütüphanelerde periyodik olarak yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile de gençlere kendilerini deneme şansı veriliyor. Hem soru çözümleri hem de deneme sınavlarıyla üniversite sınavına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden gençler, desteklerinden ötürü Canpolat'a teşekkür etti. Öte yandan, gençlerin geleceğe hazırlanmasında rol oynayan belediye bünyesindeki bu kütüphane ve eğitim merkezi ile geçtiğimiz yıl 143 genç üniversiteyi kazandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu dönemin ilk ara tatil heyecanı başlıyor! Öğretmen ve öğrencilere kısa bir eğitim molası!
Bu dönemin ilk ara tatil heyecanı başlıyor! Öğretmen ve öğrencilere kısa bir eğitim molası!
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
ALES/3 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı 2022? ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama
ALES/3 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı 2022? ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama
Son Haberler
Erzincanlı İbrahim Ballan 40 yıldır cama sanatını işliyor
Erzincanlı İbrahim Ballan 40 yıldır cama sanatını işliyor
İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın simgesi haline gelmişti! O bebek arabasında evladı olan baba yaşadıklarını anlattı!
İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın simgesi haline gelmişti! O bebek arabasında evladı olan baba yaşadıklarını anlattı!
Kütahya Okmeydanı Parkı Daha yaşanabilir ve sağlıklı hale gelmesi içi yenileniyor
Kütahya Okmeydanı Parkı Daha yaşanabilir ve sağlıklı hale gelmesi içi yenileniyor
Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan hizmet alan yolcu sayısı 1 milyonu aştı
Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan hizmet alan yolcu sayısı 1 milyonu aştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimine başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimine başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı"
2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?
2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?
İzmir deprem okullar tatil mi 2022? Okul var mı?
İzmir deprem okullar tatil mi 2022? Okul var mı?
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “6 can kaybımız var, 83 yaralıdan 39 taburcu oldu”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “6 can kaybımız var, 83 yaralıdan 39 taburcu oldu”
SON DAKİKA: Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin göz altına alındığını açıkladı
SON DAKİKA: Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin göz altına alındığını açıkladı
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı! İşte yakalanma anı...
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı! İşte yakalanma anı...
Bakan Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'nde açıklamalarda bulundu! Hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı
Bakan Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'nde açıklamalarda bulundu! Hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı
2022 EUS ve STS Eczacılık sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte açıklanacak? 2022 EUS ve STS Eczacılık sonuç görüntüleme ekranı...
2022 EUS ve STS Eczacılık sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte açıklanacak? 2022 EUS ve STS Eczacılık sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün açıklanacak? KPSS Ön Lisans sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün açıklanacak? KPSS Ön Lisans sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespit yapılamadı
2022 KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespit yapılamadı
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?