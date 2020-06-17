Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde saat 11.47’de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem yerin 4,02 kilometre altında meydana geldiği ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Şanlıurfa'nın Gazibey köyünde saat 11.47'de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında kayıt edildi.

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