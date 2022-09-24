Şanlıurfa zabıtasından kasap denetimi! 3 bin ton bozuk et ve sakatat ele geçirildi!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan gözerimlerde 3 bin ton bozuk et ve sakatat ele geçirildi.

Rukiye Karapunar
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Şanlıurfa Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işyerlerine yönelik rutin olarak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Bahçelievler bölgesindeki bir kasapta denetimde bulundu.

Şanlıurfa zabıtasından kasap denetimi! 3 bin ton bozuk et ve sakatat ele geçirildi!

İŞ YERİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Gıda Tarım İlçe Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de eşlik ettiği denetimde, zabıta ekipleri kaçak kesimi yapılan karkas etlere rastladı. Zabıta ekipleri, denetimde kaçak kesim yapıldığı tespit edilen ve kokmuş olduğu belirlenen sakat at ile karkas etlere el koydu. İmha edilmek üzere yaklaşık 3 ton ete el koyan ekipler, işyeri hakkında gerekli cezai işlemleri başlattı. El konulan etler ise araçlara yüklenerek, çöp merkezinde imha edildi.

Şanlıurfa zabıtasından kasap denetimi! 3 bin ton bozuk et ve sakatat ele geçirildi!

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.

Şanlıurfa zabıtasından kasap denetimi! 3 bin ton bozuk et ve sakatat ele geçirildi!

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