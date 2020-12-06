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Şanlıurfa'da acı olay! Nefes borusuna süt kaçan bebek nefessiz kalıp öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Fatma Gün isimli bebek annesi tarafından emzirildiği sırada nefes alamayarak hayatını kaybetti. Durumu fark eden annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan bebek , tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da acı olay! Nefes borusuna süt kaçan bebek nefessiz kalıp öldü

Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefes borusuna süt kaçan bir aylık bebek, nefessiz kalması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Harran ilçesi kırsalında bulunan Göktaş Mahallesi'nde Fatma Gün'ü emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Fatma bebek kurtarılamadı.

Okan Gül
Video Editörü


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