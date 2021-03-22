Şanlıurfa'da akla mantığa sığmayan görüntüler! 2 yaşındaki yeğenini tokatladı, ayağını yıkattı ve sigara içirdi

Şanlıurfa Harran'da yaşayan Aziz Ç.,'nin sosyal medyada paylaştığı görüntülere tepki yağdı. Duyarsız amca, 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp, sigara içirdi ve ayaklarını leğende yıkattı. Üstüne üstlük bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmaktan çekinmedi. Amcanın paylaştığı görüntülere tepki yağarken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hem amca hem de çocuğun babası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirdiğini görüntüleri sosyal medya uygulaması TikTok’ta beğeni kazanmak için paylaşan amca, kullanıcıların da büyük tepki ile karşılaştı. Tepkiler üzerine görüntüleri kaldıran Aziz Ç., videoyu 2 yıl önce çektiğini söyleyerek kendini savundu. 2 yaşındaki çocuğa yaptıklarını normal kabul eden amca, "Severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

BEBEK VE ANNEYE PSİKOLOJİK DESTEK

Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri Harran'da yaşayan aileyi ziyaret etti. Yetkililer görüntülerin, şiddet mağduru çocuğun babasının telefonu ile çekildiğini saptadı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri, 2 yaşındaki çocuk ve annesine psikolojik destek verirken, aile takibe alındı. Yetkililerin, amca ve baba hakkında 'küçük kız çocuğuna eziyet etmek' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.