Şanlıurfa'da da 2 kaymakam görevden alındı!

İçişleri Bakanlığınca Şanlıurfa'da iki kaymakam gözaltına alındı. Gözaltına alınan kaymakamların Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ve Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl olduğu öğrenildi.

Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.