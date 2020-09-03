Şanlıurfa'da fırında patlama: 4'ü itfaiyeci 6 yaralı

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde Hal Pazarındaki (ŞUTİM) fırında yangın çıktı. Fırındaki odunların tutuşması ile kısa sürede büyüyen yangın için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 2 saat süren çalışmayla söndürdü.

İtfaiyenin müdahalesi sırasında duman sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yangına müdahale eden 4’ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.

Yaşanan patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaş hafif yaralandı. 2 itfaiye eri tedavileri için hastaneye sevk edilirken, 2 itfaiye eri ve 2 vatandaşın tedavileri olay yerinde yapıldı.

BİR İTFAİYE ERİNİN DURUMU AĞIR

Kameralara yansıyan patlamada alevlerin arasında kalan itfaiye erleri Şükrü T., Mehmet A., Ahmet A., Fevzi P. ile 2 fırın çalışanı yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan itfaiye eri Fevzi P.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler fırının kullanılmaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebini araştırıyor.