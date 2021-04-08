Şanlıurfa'da ’Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın’ projesiyle eğitim aktiviteleri sürüyor

Proje kapsamında öğrenciler ve alanında uzman eğitimcilerle birlikte grup içi sosyal iletişimi güçlendirmek, motive olmak, olumlu davranışlar geliştirebilmek temalı birbirinden eğlenceli ve öğretici aktiviteler gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralları ve her türlü COVID-19 tedbirleri alınarak düzenlenen etkinlik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Eğitim öncesi katılımcı öğrenciler, Psikolojik Danışmanlar tarafından Öz-Benlik ve Yaşam Doyumu Ölçekleri uygulanarak durumsal ön değerlendirmeye tabi tutuldular. Uygulanan eğitim aktiviteleri, eğitici oyunlar ve ikramlarla program devam etti. Program sonunda oluşturulan değerlendirme halkasıyla, çocukların duygu ve düşünceleri alındı.

Eğitim aktivitesine katılan Vali Yardımcısı ve ŞURKAV 2. Başkanı İsmail Çetinkaya, katılımcı çocuklarla sohbet ederek duygu ve düşüncelerini dinledi. Çetinkaya, böyle bir etkinlik içerisinde bulunmaktan son derece mutlu olduklarını ve keyif aldıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı