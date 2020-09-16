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Şanlıurfa’da gümrük kaçakçılarına yönelik operasyon

Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda 157 telefonun ele geçirilmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’da gümrük kaçakçılarına yönelik operasyon

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eyyübiye ilçe sınırları içerisinde bir araçta rama yapıldı. Araçta yapılan aramada 157 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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