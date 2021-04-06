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  3. Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan kavga kanlı bitti: 1ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan kavga kanlı bitti: 1ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir iş yerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan kavga kanlı bitti: 1ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gerger Caddesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, silahla vurulan Selim Üngün olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Ali Üngün ise 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Selim Üngün'ün cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan kavga kanlı bitti: 1ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan kavga kanlı bitti: 1ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan kavga kanlı bitti: 1ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan kavga kanlı bitti: 1ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan kavga kanlı bitti: 1ölü, 1 yaralı

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