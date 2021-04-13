Şanlıurfa'da kamyonun motosikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpıştı. Kazada 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Ersin K. (38) yönetimindeki 21 ABR 515 plakalı kamyon, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda Ramazan Eroğlu (31) idaresindeki 21 ABE 906 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücü Eroğlu, eşi Zehra Betül (25), çocukları Muhammet Eren (6) ile Samet Eroğlu (6) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı