Şanlıurfa’da kendini savcı hakim olarak tanıtan 4 şüpheli tutuklandı

Gün geçmiyor ki kendini hakim savcı tanıtan kişiler vatandaşı dolandırmasın. Şanlıurfa'da kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak 8 kişiyi 1 milyon 275 bin TL dolandıran 4 şüpheli tutuklandı.

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Şanlıurfa’da kendini savcı hakim olarak tanıtan 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak 8 kişiyi 1 milyon 275 bin TL dolandıran 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, Eyyübiye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 adet içerisinde dolandırıcılık olaylarında kullanılan adres sorgu

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KENDİLERİNİ SAVCI HAKİM TANITTILAR

programı bulunan laptop, farklı markalarda 9 cep telefonu, 8 adet sim kart, 2 av tüfeği, laptop ve telefonlara ait çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli 8 kişiyi 1 milyon 275 bin TL para dolandırdıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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