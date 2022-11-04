Şanlıurfa'da komşu kavgası! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Şanlıurfa'da komşu kavgası! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesinde meydana geldi. Komşu iki aile arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'da komşu kavgası! Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan kavgada, C.E., A.E., M.E. ve B.B. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cebrail Eğrik (25) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da komşu kavgası! Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden Eğrik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan polis, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da komşu kavgası! Ölü ve yaralılar var

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