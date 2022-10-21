Şanlıurfa'da nefes kesen operasyon: Terörist öğretmen kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütünün dağ kadrosunda görev aldıktan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldiği öğrenilen Pınar Ç. isimli öğretmen, fizik takip sonucu jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Pınar Ç. isimli öğretmenin PKK terör örgütünün Suriye ve Irak'taki dağ kadrosunda yürüttüğü faaliyetlerin ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği istihbaratını aldı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Görev aldığı okulda örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Pınar Ç.'yi fiziki takibe alan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da nefes kesen operasyon: Terörist öğretmen kıskıvrak yakalandı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KARDEŞLERİ DE ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN ARANIYOR

Öte yandan Pınar Ç.'nin 2 kız kardeşinin daha terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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