Şanlıurfa'da nefes kesen operasyon: Terörist öğretmen kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Pınar Ç. isimli öğretmenin PKK terör örgütünün Suriye ve Irak'taki dağ kadrosunda yürüttüğü faaliyetlerin ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği istihbaratını aldı.
KISKIVRAK YAKALANDI
Görev aldığı okulda örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Pınar Ç.'yi fiziki takibe alan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
KARDEŞLERİ DE ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN ARANIYOR
Öte yandan Pınar Ç.'nin 2 kız kardeşinin daha terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA