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  3. Şanlıurfa’da pes dedirten olay! 2 cinayetten aranan zanlı kümeste yakalandı

Şanlıurfa’da pes dedirten olay! 2 cinayetten aranan zanlı kümeste yakalandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde farklı tarihlerde 2 şahsın öldürülmesine ilişkin aranan cinayet şüphelisi, jandarma ekiplerince saklandığı kümeste yakalandı.

Şanlıurfa’da pes dedirten olay! 2 cinayetten aranan zanlı kümeste yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesinde borç aldığı Aziz Y.'yi 2018 yılında öldürerek aracıyla Atatürk Barajı göletine atan İ.Y. olayın ardından kaçtı. Zanlı geçen yıl firari durumdayken para konusunda tartışma yaşadığı kendi ağabeyi Fethi Y.'yi de öldürüp cesedini yine baraj göletine attı. Şüphelinin yakalanması amacıyla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bünyesinde kurulan özel ekip çalışma başlattı.

Zanlının merkez Eyyübiye ilçesindeki bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Şüpheli İ.Y., üzerindeki sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla evin damındaki güvercin kümesinde gizlenirken yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından "tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme", "tehdit" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bu arada, zanlının yakalanmaması halinde diğer bir kardeşini daha öldürmeyi planladığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’da pes dedirten olay! 2 cinayetten aranan zanlı kümeste yakalandı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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