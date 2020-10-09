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  3. Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 258,5 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 258,5 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, tır dorsesine gizlenmiş 258 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Piyasa değeri 16 milyon lira olduğu belirlenen uyuşturucu nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 258,5 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da, polisin düzenlediği operasyonda TIR'ın dorsesine gizlenmiş 258 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon lira olduğu öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Şanlıurfa- Siverek kara yolunun 20?nci kilometresinde plakası ve sürücüsünün ismi açıklamayan TIRı durdurdu. Eğitimli köpekle yapılan aramada, TIR'ın dorsesinin lastikleri ve tabanına yapılmış gizli bölmelerde paketler içerisinde 258 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Piyasa değeri 16 milyon lira olduğu belirtilen eroine el koyan polis, TIR şoförü ile yanında bulunan 1 kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Berna Akkaya
Editör


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