Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Ekipler, tırda yaptıkları aramada 12 parça halinde zulalanmış 66 kilo 150 gram skunk ele geçirdi. Tırdaki 2 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.