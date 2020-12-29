Emlak vergisi ne kadar oldu 2021? | Emlak vergisi 2021 zam oranıSivas'ta yapılan seyir terası hizmete açılmak için gün sayıyorUrla AK Parti Kadın Kolları'ndan sağlık çalışanlarına moral ziyaretiHükümsüz konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekiliyor? Hükümsüz ne zaman başlayacak?İzmir'de düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki ele geçirildiAdalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi ne iş yapar?Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildiHükümsüz dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Hükümsüz ne zaman yayınlanacak?NBA'de bu gece hangi maçlar var? İşte NBA'de günün maçları...29 Aralık ŞOK kataloğu 2020 | ŞOK'da yılbaşı şöleni başlıyor!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda bir tırda 66 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheli 2 şahısta göz altına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Ekipler, tırda yaptıkları aramada 12 parça halinde zulalanmış 66 kilo 150 gram skunk ele geçirdi. Tırdaki 2 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT