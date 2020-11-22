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  3. Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde evde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğun üzerine televizyon devrildi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Bozova ilçesine bağlı kırsal Ortatepe Mahallesi'nde yaşan feci olayda üzerinde televizyon düşen 4 yaşındaki İbrahim Halil Güneş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre evde oyun oynayan Güneş’in üzerine televizyon devrildi. Olay yerine çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuğun cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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