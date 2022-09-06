Şanlıurfa'da yürekleri yakan kaza! Kaza yapan araçları çekmeye gitti, anne babasının öldüğünü öğrendi!

Şanlıurfa'da otomobilin yolcu almak için durakta duran belediye otobüsüne arkadan çarpması sonrası kaza meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen çekici hayatının en zor anlarından birini yaşadı.

Rukiye Karapunar
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Bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun Şanlıurfa çıkışında yaşandı. Ahmet Ertem'in kullandığı 63 DC 567 plakalı otomobil, Harran Üniversitesi yolunda çalışan ve yolcu almak için durakta duran Mahmut E.'nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Otomobilde bulunan Ahmet Ertem ile eşi Şükran Ertem'in hayatını kaybettiği kazanın otobüse ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün durağa yanaşması ve yolcuları indirip bindirmesi ile arkadan hızla gelen otomobilin çarpması yer alıyor. Çarpma sırasında yolcuların büyük bir korku ve panik yaşadığı, sürücüye kapıları açmasını söyledikleri görülüyor. Otobüsten inen yolcuların telefonlarına sarılarak sağlık ekiplerini aradıkları gözlendi.

Şanlıurfa'da yürekleri yakan kaza! Kaza yapan araçları çekmeye gitti, anne babasının öldüğünü öğrendi!

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Şanlıurfa çıkışında yaşandı. Ahmet Ertem'in kullandığı 63 DC 567 plakalı otomobil, Harran Üniversitesi yolunda çalışan ve yolcu almak için durakta duran Mahmut E.'nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Şükran Ertem, çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Her iki hastanede de müdahale edilen yaralılar kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da yürekleri yakan kaza! Kaza yapan araçları çekmeye gitti, anne babasının öldüğünü öğrendi!

TAMİRE GELDİ, ANNE BABASININ ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Kaza nedeniyle otobüsü tamir edip olay yerinden çekmek için belediyeden ekip gönderildi. Olay yerine giden ekipte yer alan tamircilerden Mehmet Ertem, kaza yapanların anne ve babası olduğunu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini öğrendi.

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