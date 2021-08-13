Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya 20 gün önce tayini çıktığı için geldiler! Selde 5 yaşındaki çocukları kayboldu!

11 Ağustos'ta Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yağan sağanak yağmur sonrasında Ezine Çayı taştı ve beraberinde sel felaketi yaşandı. İlçede birçok yer su altında kaldı. AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, sağlık, güvenlik ekiplerinin ve belediye çalışanlarının yoğun çalışmaları sürüyor. Sokakları sel sularıyla dolan ilçede gömülen binalardaki mahsur vatandaşlar helikopter ve vinç yardımıyla kurtarılıyor.

20 GÜN ÖNCE TAYİNİ ÇIKTIĞI İÇİN GELDİ

Şanlıurfa’dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine tayini çıktığı için 20 gün önce gelen polis memuru Özgür Bulut’un ailesiyle yaşadığı ev de selden etkilendi. Sel sırasında evde bulunan Özgür Bulut'un eşi Ümmü Gülsüm, 3 çocuğu ve annesi de, eve birden dolan su ile büyük panik yaşadı. Su dolu evin içinde çocuklarını kurtarmaya çalışan Ümmü Gülsüm Bulut ise 2 çocuğunu sudan çıkarırken, buzdolabının kendisine çarpması yüzünden 5 yaşındaki oğlu Kudret Emre Bulut’u çıkaramadı.



BUZDOLABI ÇARPINCA ÇOCUĞUNU KURTARAMADI

Kaybolan Emre Bulut için arama çalışmaları başlatılırken, aile mutlu haberi bekliyor. Ayakta zor duran anne Bulut, camların üzerlerine patladığını belirterek, "Ağaçlar, araba, eşyalar devrildi. Buzdolabının bana çarpmasıyla yavrum elimden kaydı. Eşyaların altına kaldı. Kurtaramadım onu. Daldım daldım yavrumu kurtaramadım. Dua edin yavrumu bulalım. Ölü ya da diri yavrumu istiyorum" dedi.

"BELKİ AĞABEYİNİN KOKUSUNU ALIR"

Torunun kayıp olduğunu öğrenir öğrenmez Adıyaman’dan Kastamonu’ya gelen anneanne Zekiye Ekici ise kucağına aldığı küçük Emre'nin abisi ile birlikte torununu arıyor. Sahilde ekiplerin arama çalışmalarını izleyen endişe içindeki anneanne, "5 yaşındaki torunum yok. Sel sularına kapıldı. Yaşadıkları binada su 4. kata kadar çıkmış. Odalar su dolmuş, kızım diğer torunumu çıkarmış, sonra kayınvalidesine vermiş. Sonra tekrar suya dalmış diğer torunumu çıkarmaya çalışmış ama buzdolabı üstüne devrilmiş. Bekliyorum, inşallah gelecek. Çıkarın onu. ‘Bulduk’ derler diye bekliyorum. Hem de torunumla bekliyorum belki ağabeyinin kokusunu alır" dedi.