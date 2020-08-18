Şanlıurfa'nın neyi meşhur? Şanlıurfa'da ne yenir? Nereye gidilir?

Balıklıgölü, çiğköftesi, bol acılı kebapları ve Harran Ovası ile yerli yabancı herkesin akıllarına kazınmış Şanlıurfa, Türkiye'deki en büyük yedinci ildir. Dokuz bin yıllık geçmişiyle kültür turizminin liderliğini yapan Anadolu'nun en şanlı toprağı Şanlıurfa, bu unvanı Kurtuluş Savaşı esnasında şehir halkının gösterdiği başarılı mücadelenin sonucunda elde etmiştir. Peki Şanlıurfa'da ne yenir? Nereler gezilir? Şanlıurfa'nın neyi meşhur? İşte detaylar...

ŞANLIURFA'NIN NEYİ MEŞHUR? ŞANLIURFA'DA NE YENİR?

ÇİĞ KÖFTE

İlk sırayı, Urfa'dan yola çıkarak tüm Türkiye'ye yayılan etsiz çiğ köfteye ayırdık. Kıymayla da yapılabilen bu efsane lezzet ister marulla, ister lavaşla, üzerinde limonla, yanında ayran ya da şalgamla... Her halükarda tercih sırasında bir numara!

AĞZI AÇIK

Adını şeklinden alan ağzı açık için pizza ile dolmanın harmanlanmış hali diyebiliriz. El ile açılan hamurun ortasına konulan kıymalı ve elbette bol baharatlı, acılı harcın koyulmasıyla yapılan bu muhteşem atıştırmalık, kıvrık kenarlarıyla Afyon yöresinde de karşınıza çıkabilir.

SÖĞÜRME

Bu yemeğin başrollerini patlıcan ve kıyma paylaşıyor. Zaten birbirine çokça yakışan bu iki efsane, patlıcanın közlenmesi ve üzerine kavrulmuş kıymalı sosun gezdirilmkesiyle düşününce bile acıktırıyor insanı.

BORANİ

​​​​​​​Birçok yörede farklı usulleriyle sofralardaki yerini koruyan borani, Şanlıurfa'da pazı ile tercih ediliyor. İri iri kıyılan kuzu etleriyle minik nohut tanelerinin buluştuğu bu yemek çok ekmek yediriyor, bizden söylemesi.

BOSTANA

​​​​​​​Şanlıurfa'nın dillere destan sıcağı altında, yaz mevsiminde buz gibi bir salata tercih edenler bostanaya sarılıyor. Buz ile hazırlanan bu sulu salatayı kışın da tüketen müptelaları yok desek yalan olur.

ŞILLIK TATLISI

​​​​​​​Adından ötürü biraz ön yargıyla yaklaşılan bu tatlının tadına baktıktan sonra bir daha bırakamayacaksınız. Şerbeti yakmayan, lezzeti unutulmayan bu tatlıyı yemeden Şanlıurfa'dan dönmeyin diyen çok fazla sayıda kişi var.

ŞANLIURFA'DA GEZİLECEK YERLER

BALIKLIGÖL

İnanç turizminin böylesine geliştiği bir şehirde görülmesi gereken ilk yer, Hz. İbrahim ile anılan ve ateşin suya, odunların balıklara dönüştüğü yer olarak bilinen Balıklıgöl olsa gerek. Burada su birikintisi etrafında dolaşırken balıkları beslemeniz de mümkün.

ŞANLIURFA KALESİ

Hz. İbrahim ile özdeşleşen bir yerle daha karşınızdayız. Urfa Kalesi olarak da bilinen yer, İbrahim peygamberin ateşlere atıldığı yer olarak bilinen Dambak Tepesi'nde bulunuyor.

GÖBEKLİTEPE

Keşfedilmesiyle insanlık tarihi bilgilerini tümden değiştiren Göbeklitepe'deki inanç merkezleri, insanların yerleşik hayata geçmeden önce inanmaya başladığının kanıtı oldu. 11.500 yıllık ibadethane, herkes tarafından mutlaka görülmeli.

RİZVANİYE CAMİ

Balıklıgöl'ün sonunda bulunan bu tek minareli caminin Bizans döneminde kilise olduğu biliniyor. Tam da Balıklıgöl'de olduğu için ziyaretçilerden büyük rağbet gören bu cami, mimari yapısıyla gösterilen ilgiyi hak ediyor.

TARİHİ ŞANLIURFA ÇARŞILARI

​​​​​​​Alışveriş çılgınlarını sevindirecek mekanımızı sona sakladık. Taihi Şanlıurfa çarşılarında sağlı sollu uzanan dükkanlarda halı, kilimden çay kahveye kadar aradığınız ve hatta aramadığınız her şeyi bulabilirsiniz.