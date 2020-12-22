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Şanlıurfaspor'da koronavirüs şoku! Maç ertelendi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 15'i futbolcu 18 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Şanlıurfaspor'da koronavirüs şoku! Maç ertelendi

Şanlıurfaspor Kulübünden yapılan açıklamada 18 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirildi.

Kulüpten yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline koronavirüs testi uygulandığı ifade edildi.

Test sonucunda 15 futbolcu, 1 masör ve 2 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.

Paylaşımda, ligde yarın Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Afjet Afyonspor maçı öncesi yapılan COVID19 PRC testleri ile 15 futbolcumuzun sonuçlarının Pozitif çıkması nedeniyle, yarın oynanacak Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor karşılaşmasi ileri bir tarihe ertelenmiştir." 

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