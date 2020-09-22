Şans Kapıyı Çalınca yarışmasına nasıl başvurulur? Şans Kapıyı Çalınca sunucusu kim? 90'li yılların sonunda başlayan ve bir çok kişinin severek takip ettiği ekranlarının sevilen yarışma programı Şans Kapıyı Çalınca yeni konsepti ve yeni yarışma parkurları yeniden izleyici ile buluştu. Yarışmanın sıkı takipçileri Şans Kapıyı Çalınca yarışmasına nasıl başvurulur? Şans Kapıyı Çalınca yarışmasına nasıl başvurulur? sorularını da araştırmaya başladı.

ŞANS KAPIYI ÇALINCA YARIŞMASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Televizyon kanallarının yıllardır vazgeçilmez yarışma programı Şans Kapıyı Çalınca'ya başvuruda bulunabilmek için katılım formunu doldurmanız yeterli olacaktır.

ŞANS KAPIYI ÇALINCA YARIŞMASININ YENİ FORMATI

Yeni formatta iki aile ucunda 50 Bin TL'lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Sürpriz oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak. Büyük ödülü kazanmak için yapılması gereken tek şey eve getirilen oyuna iyi çalışmak. Sonrasında bu oyunu stüdyoda ve ekran başındaki milyonların önünde başarıyla tamamlamak. Bu yarışmada en büyük destekçi ise yarışmacının ailesi!

Şans Kapıyı Çalınca programı sıra dışı oyunların ve eğlencelik sohbetler ile yürüyen bir yarışma programıdır. Ayrıca aile içi dayanışmanı. Önemini ve güzelliğini hatırlatan, aile reisinin, babanın ailesi için ne kadar mücadeleci olduğunun ve onlar için her şeyi yapabileceğini gösteren bir içeriği sahiptir.

Emre Altuğ'un sunumuyla "Şans Kapıyı Çalınca" 22 Eylül Salı akşamı saat 22.00'de atv'de!

ŞANS KAPIYI ÇALINCA SUNUCUSU KİMDİR?

Şans Kapıyı Çalınca programı sıra dışı oyunları, eğlenceli sohbetleri ve Emre Altuğ'un sunuculuğu ile ATV ekranlarında..

Daha önceleri Seray Sever ve Kayra Şenocak da Şans Kapıyı Çalınca programının sunuculuğunu yapmıştı.

ŞANS KAPIYI ÇALINCA HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Salı akşamları yayınlanan televizyon programı, saat 20:00'de ATV ekranlarında.